Neem je best op voor je vaccin een pijnstiller? En kan je je nog bedenken na een weigering? Een antwoord op jouw vragen

Wie al gedeeltelijk of volledig gevaccineerd is, vraagt zich vaak af waar ze een bewijs van vaccinatie kunnen vinden.

"Er bestaan op dit moment twee bewijzen van vaccinatie", zo vertelt Dirk Ramaekers. "Er is het vaccinatiekaartje dat je meekrijgt na je vaccinatie. En je kan ook op 'mijngezondheid.be' de staat van je vaccinaties nakijken nakijken." Dat is goed nieuws. Maar als je naar het buitenland wil, is het moeilijker. "Op korte termijn komt er dat digitale Europese coronacertificaat. Als dat er is, zal je via een app kunnen aantonen dat je gevaccineerd bent. Dat is er nu nog niet. Tot die tijd moet je het geval per geval uitzoeken hoe het zit."

Je moet je dus goed informeren. Ramaekers verwijst iedereen door naar de reisorganisatoren en de website van buitenlandse zaken. "Pols bij je reisorganisator wat er kan. Vraag of een bewijs van vaccinatie aanvaard wordt. Je kan ook kijken op de website van buitenlandse zaken of op de website van het land waar je naartoe wil. Elk land heeft z’n eigen regels en beslist op dit moment zelf of er een bijkomende negatieve PCR-test vereist is om binnen te mogen."