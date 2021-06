Hoofddoek wordt splijtzwam van Brusselse regering: DéFi dreigt ermee op te stappen

Minister-president Rudi Vervoort (PS) acht de kans in ieder geval klein dat de regeringspartijen een consensus zullen vinden over de kwestie, zo zei hij op de RTBF-radiozender La Première. Het debat over de neutraliteit van openbare diensten wordt volgens hem het best in het parlement gevoerd. Vervoort zei dat, als gevolg van de veroordeling door de rechtbank, de MIVB nu haar arbeidsreglement zou moeten aanpassen.