Huisartsenvereniging vreest toeloop van mensen die coronatest willen om op reis te kunnen vertrekken

Domus Medica benadrukt dat het testen in hoofdzaak nog steeds bedoeld is voor wie symptomen van corona heeft. "We willen er vooral voor zorgen dat die test- en triagecentra prioritair mensen met symptomen en hoogrisico-contacten kunnen blijven testen, want daarvoor zijn ze opgericht. Het mag natuurlijk absoluut niet de bedoeling zijn dat die agenda al helemaal vol zit met reizigers die daar testen geboekt hebben. We houden er ook rekening mee dat we mogelijk meer besmettingen gaan hebben in die periode. Test- en triagecentra zullen kijken of ze wat extra capaciteit hebben om te testen, maar er zullen ook andere punten opgericht moeten worden, vanuit privé labo's, universitaire labo's, testpunten die er nu al zijn in luchthavens en treinstations."