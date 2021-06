Op 50 dagen voor de opening: "Ja, de Olympische Spelen gaan door", 10.000 vrijwilligers haken af

In totaal hebben meer dan 60 Japanse bedrijven 2,5 miljard euro betaald aan sponsorgeld. Maar het is niet zeker wat ze daarvoor in de plaats zullen krijgen. Zo had automerk Toyota gepland om duizenden nieuwe modellen op waterstof en zelfrijdende wagens in te zetten om atleten en VIP's rond te rijden in het Olympisch dorp. Of dat nog kan gebeuren met de geldende coronamaatregelen is onzeker.