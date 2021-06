Ruim 300.000 euro extra steun voor Jazz Middelheim: "Enorme last van onze schouders!"

Er zijn nog meer festivals en evenementen in de provincie Antwerpen die extra steun krijgen. Zo krijgt De Roma in Borgerhout 75.000 euro voor De Roma Festivalt. Hetzelfde bedrag gaat naar Sfinks in Boechout, Botaniek Live in het Kruidtuinpark in Mechelen, Gladiolen Oogst in Olen en Na Fir Bolg in Vorselaar. Het Ubuntu Festival krijgt 57.500 euro en de Reuzenstoet in Borgerhout 35.000 euro.