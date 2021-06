Kippenboer uit Kortessem trekt uitbreidingsplannen zelf in: "De eer aan onszelf houden"

Landbouwer Michaël Roebben die de uitbreidingsplannen samen met zijn twee zoons indiende, zegt dat hij niet anders kon dan de plannen intrekken. "Dinsdag kregen we op de bevoegde omgevingscommissie nog te horen dat we geen geld en tijd meer moesten steken in het dossier omdat de minister het toch niet zou goedkeuren. We hebben dan nog voorgesteld om aanpassingen uit te voeren maar ook dat kon niet. We zouden een hele nieuwe aanvraag met ook een nieuw onderzoek naar de milieu-effecten moeten indienen".

De landbouwersfamilie beraadt zich nu over de toekomst van het bedrijf. Volgens vader Michaël was de uitbreiding nodig omdat zijn twee zonen het bedrijf hebben overgenomen en zonder uitbreiding is dat niet leefbaar.