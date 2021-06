Koe ontsnapt uit weide en valt in zwembad in Zandhoven

In Zandhoven is een koe in een zwembad getuimeld bij een huis aan de Mussenbaan. De bewoners kwamen rond 16 uur thuis, waarop ze de koe in hun zwembad aantroffen. Het dier stond met haar poten op de bodem en haar hoofd boven water. Naast het zwembad stonden nog 3 andere koeien. De dieren waren uit een naburige weide ontsnapt.