Komt Rimpelrock terug?

In de lijst met gesubsidieerde festivals, duikt Rimpelrock dus opnieuw op. Het festival krijgt 312.000 euro om een veilige editie te kunnen organiseren maar dat zal dit jaar dus wellicht niet gebeuren. Het kabinet van Vlaams minister Demir zal de komende weken alle organisatoren contacteren aan wie een subsidie is toegekend, om te informeren of en in welke mate ze een festival op het getouw zullen zetten. In het geval van Rimpelrock wordt ervan uitgegaan dat de toegekende subsidie voor andere evenementen zal vrijkomen.

Dat bevestigt ook woordvoerder Frederik Luyten van Pukkelpop. "Het was één van de pistes waaraan we begin dit jaar gewerkt hebben. Het stond nog in een pril stadium, maar omdat het ernaar uitzag dat de senioren tegen de zomer volledig gevaccineerd zouden zijn, leek ons dat een optie. Ondertussen is gebleken dat het onmogelijk te combineren is met de organisatie van Pukkelpop. We weigeren dus de toegekende subsidie. Of er dan toch volgend jaar een nieuwe editie van Rimpelrock komt? Dat is echt veel te vroeg om iets zinnigs over te zeggen."