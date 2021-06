Kortrijks beluik Amsterdamspoortje krijgt grondige facelift

In 2012 verliet de laatste bewoner het Amsterdamspoortje. In 2016 kocht de stad het beluik aan voor 540.000 euro. “Bedoeling was om dit stedelijk erfgoed niet helemaal te laten verdwijnen, want het gaat om één van de laatste 5 beluiken op Overleie. We moeten er niet nostalgisch over doen, het leven was niet altijd een cadeau in zo’n beluik. Maar met dit project tonen we respect voor het historisch erfgoed van de stad. Want ooit telde onze stad nog 88 beluiken."