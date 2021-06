Leuven is al hele coronacrisis centrumstad met laagste besmettingsgraad en wil net daarom mondmaskerplicht behouden

Op zijn Facebookpagina verdedigt burgemeester Mohamed Ridouani zijn beleid: “Als burgemeester moet ik waken over de volksgezondheid en het welzijn van de inwoners en daar alle nodige initiatieven voor nemen. We hebben steeds een proactieve en preventieve benadering aangenomen gecombineerd met enorm veel zorgzaamheid. Dus ja, we blijven nog heel even in de drukste zone van de binnenstad de mondmaskerplicht behouden, goed beseffend dat dit een inspanning vergt en niet zo prettig is. Als iedereen zijn vaccin heeft kunnen krijgen en de besmettingscijfers laag genoeg zijn, dan gaan we met plezier afbouwen. Nu is de situatie te fragiel, daarom vragen we om voorzichtig te blijven in de komende weken, tot we er echt door zijn. Niet alleen voor onszelf maar voor elkaar, voor wie nog niet is gevaccineerd, en voor de zorgsector die nog steeds veel covid-patiënten verzorgt.”