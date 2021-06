Trouwzalen in stadhuis Leuven 1 jaar dicht voor renovatie

Huwelijken zullen nu plaatsvinden in de raadzaal. Volgens schepen Dirk Vansina (CD&V) ook een mooie plek: "Het is een zeer mooie zaal met veel ruimte, dat is meegenomen in deze coronatijd. De renovatie zal de trouwzalen nog meer doen schitteren. Omdat we echt alles aanpakken in de drie zalen zal het een jaar duren. In september wijken we tijdens het wereldkampioenschap wielrennen even uit naar het oude gemeentehuis van Kessel-Lo."

De renovatie van de trouwzalen in het stadhuis van Leuven kost 1 miljoen euro. Zeventig procent daarvan wordt door Vlaanderen betaald.