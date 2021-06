Het onvermijdelijke is gebeurd: Antwerps jongerenproject Let's Go Urban van El Kaouakibi failliet verklaard

Het is nu aan het gerecht om verder uit te spitten of er echt is gesjoemeld met subsidiegeld, voor hoeveel dan en wie daarvoor eventueel voor de rechtbank zal moeten komen. Dat kan Sihame El Kaouakibi zélf zijn, maar evengoed andere bestuurders. Een bedrijfsrevisor is de financiën nu aan het analyseren, om een antwoord op alle vragen te krijgen.