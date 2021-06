Mensen met beperkt inkomen op vakantie dankzij spaarplan Mechelse vereniging De Lage Drempel

Zowel gezinnen als alleenstaanden met een beperkt budget kunnen gebruik maken van het nieuwe spaarplan "Mijn vakantiespaarpot". Aan deelname zijn wel enkele voorwaarden verbonden, benadrukt Moonen: "Iedereen is welkom, maar we controleren de financiële situatie wel. Dit spaarplan is vooral bedoeld voor mensen die in schuldbemiddeling zitten of een verhoogde tegemoetkoming krijgen."