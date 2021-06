Merchtem neemt maatregelen tegen vechtpartijen

De vechtpartij van dinsdag was geen alleenstaand geval. Voor het gemeentebestuur van Merchtem moet er nu een einde komen aan de vechtpartijen. Burgemeester Maarten Mast (Lijst 1785) heeft daarom overlegd met de directies van de verschillende middelbare scholen in Merchtem. "En er zijn nu enkele afspraken gemaakt", zegt de burgemeester: "Alle leerlingen krijgen vandaag een brief mee naar huis. Daarin staat dat we zowel als gemeente als als school het geweld veroordelen. We vragen ook aan de ouders om met hun kinderen te praten."