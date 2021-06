Israël ziet mogelijke link tussen Pfizer-vaccin en ontsteking van hartspier: "Aantal gevallen is bijzonder laag"

Meestal wordt een ontsteking van de hartspier veroorzaakt door virussen, “zelden door medicatie”, merkt dokter Droogmans op. Hij heeft het ook even voorgerekend: in Israël is het slechts vastgesteld bij 0,005 procent van de gevaccineerden. Dat is dus precies het aantal gevallen dat je in normale omstandigheden kan verwachten.

“Nu hebben ze in Israël ten opzichte van een controlegroep iets meer gevallen gezien. Vandaar dat ze een signaal hebben gecommuniceerd zonder verdere wetenschappelijke gegevens beschikbaar te maken”, duidt Steven Droogmans.

Droogmans noemt het echter een geval van overcommunicatie, in de huidige aandacht voor de vaccins. “Het aantal vastgestelde gevallen van myocarditis in Israël is bijzonder laag."