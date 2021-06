"Neighbours" ("Buren") verhuist na meer dan 30 jaar van Eén naar VTM 2

"Neigbours" werd op 18 maart 1985 voor het eerst uitgezonden in Australië en groeide uit tot een wereldwijd succes. De afleveringen zijn te zien in meer dan 60 landen en er zijn al meer dan 8.000 afleveringen gemaakt. De reeks was bij ons vooral populair in de jaren 80 en 90. Toen werden de afleveringen ook in primetime uitgezonden.

Voor veel acteurs was "Neighbours" ook een gigantische springplank voor hun carrière. Vijf jaar geleden - bij de dertigste verjaardag van de reeks - maakten we daar dit overzicht over.