Nieuw Gents kenniscentrum helpt bedrijven duurzamer te werken

Binnenkort zou er in de haven 46.000 ton methanol gehaald moeten worden uit CO². "Op korte termijn proberen we een traject uit te stippelen waarbij men brandstoffen maakt uit CO². Natuurlijk kunnen we dat op lange termijn niet blijven doen. Daarom ontwikkelen we vandaag al technologieën die die brandstoffen omzetten in kwalitatieve producten. Op die manier proberen we bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen, door kennis te leveren aan de industrie. Als zij die kennis dan implementeren, zit onze taak erop."

Het gebouw in Zwijnaarde kwam er door een unieke samenwerking tussen onder meer Universiteit Gent, stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen en het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling. "Het is niet alleen uniek omwille van het thema waarmee we bezig zijn, maar ook door de dichte integratie van bedrijven met onderzoek. Om je een idee te geven: op de bovenste twee verdiepingen zitten start-ups die gebruik maken van onze kennis. Zo maken we een heel dicht ecosysteem tussen bedrijven en kennisinstellingen."