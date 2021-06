Nog nooit zo weinig Karens geboren in de VS: waarom niemand nog zo wil heten

Op het internet is Karen al enkele jaren hét woord bij uitstek voor wie onnodig lastig doet, racistisch is of onuitstaanbaar veeleisend is. Meestal wordt ze afgebeeld als een vrouw met een kort blond kapsel. Er is uiteraard geen enkel wetenschappelijk bewijs dat vrouwen die Karen heten die eigenschappen zouden hebben, maar het staat symbool voor wie onverdraagzaam is. Die negatieve bijklank in memes weerspiegelt zich nu ook in de namen die ouders hun kinderen geven.