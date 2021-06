Onderwijsexpert Dirk Van Damme blikt terug op onderwijs tijdens corona: "Zowat alle Europese landen deden beter dan wij"

Van Damme is al heel lang een belangrijke en toonaangevende onderwijsstem in Vlaanderen. Tussen 2004 en 2008 was hij kabinetschef van toenmalig Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (Vooruit). In deze coronaperiode gaf hij geregeld advies aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) over de moeilijkheden in het onderwijs.

"Minister Weyts belt mij om ideeën uit te wisselen en mijn mening te vragen", zegt Van Damme. "En het gebeurde wel eens dat we van mening verschilden. Een politicus wordt soms gedwongen om een heldere lijn te kiezen, maar bijvoorbeeld het lang openhouden van de scholen was epidemiologisch niet het beste idee."