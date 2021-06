Onze-Lieve-Vrouwekathedraal opent weer, met nieuwe verlichting: "Ruimte mooier laten spreken zonder haar geweld aan te doen"

Vijftien maanden na de start van de coronacrisis kunnen bezoekers weer de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal binnen. Gedurende die periode werd er goed doorgewerkt in de kathedraal. Ook de verlichting was aan vernieuwing toe. "Na een jaar werk baadt de kerk in een feestelijke nieuwe verlichting", zegt Christian Devos, de directeur van de kathedraal. "Die is niet alleen brandveiliger en erergiebesparender, maar biedt tegelijkertijd heel veel mogelijkheden. Afhankelijk van het moment, of het nu een eredienst is, een feestdag, een droevige dag, of wanneer er bezoek is 's avonds en je wil een intiemere sfeer, met een druk op de knop krijg je de gepast belichting."

"Er is een tijd geweest waar men in de kerk hele grote felle lampen hing die alles in licht deden baden, maar ook elke sacraliteit wegnamen", zegt Antwerps bisschop Johan Bonny op Radio 2 Antwerpen. "Met de nieuwe belichtingstechnieken kun je de ruimte nog veel mooier laten spreken, zonder haar geweld aan te doen."