Corona-speurhonden zeer geschikt om virus op te sporen, maar worden toch niet ingezet in België

De opleiding van 11 speurhonden in ons land om in zweetstalen corona te kunnen ruiken, is wetenschappelijk een succes. De dieren blijken zeer geschikt om het virus op te sporen. Toch heeft de Task Force Testing beslist om de dieren niet in België in te zetten. Ze zijn getraind om met zweetstalen te werken en het duurt 10 minuten om die stalen af te nemen. Met de huidige sneltests kan dat even vlug. Er is op dit moment ook geen juridisch kader voor de inzet van medische speurhonden in ons land.