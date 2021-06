Wervikaan blaast oude Romeinse aperitiefwijn nieuw leven in: "Een licht zuur wijntje, dat perfect bij oesters past!"

Patrick Biesbrouck brengt samen met vzw Viroviacum Romanum mulsum op de markt, een oude Romeinse aperitiefwijn met een hedendaags tintje. De vzw bestaat 25 jaar en stelt het Romeins verleden van Wervik in de kijker. De samenstelling van de wijn komt uit een oud kookboek van Apicius. "Hij was een echte Romeinse lekkerbek, die toen heel wat Romeinse recepten opgeschreven heeft. Zijn geschriften vormen ongeveer het oudste kookboek dat er is", vertelt Patrick aan Radio 2 West-Vlaanderen.

En vanaf nu is de wijn van Apicius terug verkrijgbaar: "Dit jaar maken we 200 liter, die we in kleine flesjes van een halve liter gieten. Afhankelijk van hoe vlot de flesjes verkopen, kunnen we de productie eventueel wel verhogen. Het alcoholprecentage van de wijn ligt op 11 procent, dus je kan er zeker dronken van worden."