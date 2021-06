Politie Grimbergen gaat extra Buurt Informatie Netwerken oprichten: "De politie heeft de burger nodig"

Een BIN of Buurt Informatie Netwerk is een samenwerking tussen buurtbewoners en politie. Inwoners die iets verdachts opmerken, spelen die informatie door aan de politie. "In 2015 hebben we het BIN Pierewacht opgericht en een jaar later kwam het BIN Abtsdal", zegt de politiechef van Grimbergen, Jürgen Braeckmans. "We willen nu die bestaande BIN's uitbreiden en ook nog twee extra Buurt Informatie Netwerken oprichten. Want wij geloven sterk in de samenwerking met de burger. Veiligheid is niet alleen een zaak van de politie, we hebben de burger nodig."