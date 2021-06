Wereldprimeur in Antwerpen: een waterstof-tankstation voor schepen

Er bestaan al waterstof-tankstations voor auto's en vrachtwagens, maar voor schepen is het nieuw. "Momenteel hebben we ook nog maar één klant", zegt Alexander Saverys, de CEO van rederij CMB. "Dat is ons eigen schip Hydroville dat we een aantal jaren geleden te water hebben gelaten. Maar de komende jaren verwachten we gaandeweg meer kleine en daarna ook grotere schepen die hier waterstof komen halen."