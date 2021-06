Een recordaantal Vlaamse coproducties geselecteerd voor het Filmfestival van Cannes deze zomer

Mei is traditioneel filmmaand in Cannes, maar met gesloten cinemazalen was een fysiek filmfestival organiseren geen optie. Het belangrijkste Europese filmcircus start daarom pas op 6 juli, pal in het toeristisch hoogseizoen. Of en hoeveel sterren u als toerist zal kunnen spotten in Cannes voor deze 74e editie blijft onduidelijk, er worden wel extra films vertoond op het strand.