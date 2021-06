Ronaldo is met zijn 1.633 kilo zwaarste stier van België: "Maar wordt geslacht, want sperma is niet goed genoeg"

Vandaag kreeg Ronaldo een witblauw stier uit Avelgem bezoek van de burgemeester. Zijn eigenaars hebben hem dinsdag gewogen en met zijn 1.633 kilogram is hij de zwaarste stier in België van het witblauw ras. Het vorige record stond op 1.484 kilo, maar Ronaldo weegt ongeveer 150 kilo meer. De schofhoogte van Ronaldo is 1,54 meter. Volgens zijn eigenaars Nathalie Degroote en Yves Van Caeneghem is er geen geheim. "Hij is hier bij ons geboren in 2015 en had een sterke vader en moeder."

Maar helaas wordt Ronaldo maar 6 jaar oud. "We willen hem graag houden als fokstier, maar daarbij wordt het sperma normaal ingevroren. Ronaldo heeft wel een paar nakomelingen op de natuurlijke manier gemaakt, maar zijn zaad is van slechte kwaliteit. Het is met spijt in ons hart dat we hem verkopen, maar hij brengt ons niets meer op", zegt Nathalie bewogen. "Als hij morgen door de warmte zou doodvallen, verdienen we er helemaal niets meer aan. Daarom hebben we hem nu al verkocht. Morgen komen ze hem halen."