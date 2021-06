Royals op zondag - Prins Amedeo overleden (niet de onze) en Sisi's zomerondergoed onder de hamer

De Noorse kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit zijn voor het eerst in lange tijd weer samen op pad gegaan. Ze gingen langs bij de kajakclub van Oslo en maakten met enkele jongeren een tocht richting een van de vele piepkleine eilandjes in een fjord. Daar ontmoetten ze Bente Lier van de organisatie Outdoor Life.



Haakon en Mette-Marit wilden het belang van buitenactiviteiten benadrukken, zeker in de afgelopen coronaperiode. In Noorwegen is friluftsliv of het concept van buiten leven geen hip modeverschijnsel, maar een gewoonte, ingebakken in de cultuur. De Noren zeggen wel eens dat ze met "ski's aan hun voeten zijn geboren". Er geldt het principe van Allemannsretten of (letterlijk) het recht om te zwerven waarbij iedereen toegang heeft tot de natuur, ongeacht wie eigenaar is van de grond.