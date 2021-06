Nieuwe val moet krabben terug naar de Schelde sturen in Merelbeke: "Er zijn meer dan 4.500 krabben in 2 dagen gepasseerd" 

Aan de Melsenbeek, in Merelbeke, heeft het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek samen met Rato vzw een speciale soort krabbenval geïnstalleerd. In plaats van de krabben te verdelgen, worden ze nu teruggestuurd naar de Schelde. "Zo kunnen we de waterlopen, vol delicate planten en vissen- en salamandereitjes, helpen", legt Koen Van Roeyen van de dienst Integraal Waterbeleid uit.