Stad Hasselt is voor 11 miljoen euro nieuwe eigenaar van crematorium na juridische strijd

"Er zijn toen geen goede afspraken gemaakt met de toenmalige eigenaar waardoor problemen ontstonden", zegt burgemeester Vandeput. "Door de bemiddeling is nu besloten om als stad alles over te nemen. We gaan dus zowel de crematies zelf doen, als het ontvangstgedeelte in de aula's. Het personeel van DELA nemen we gewoon over. De mensen gaan dus niets van de overname merken want hun eerste contactpersoon blijft de begrafenisondernemer."