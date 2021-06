Stewardess Claudia is vrijwilliger in vaccinatiecentrum Beringen: "Ik was het beu om thuis te zitten"

Een welverdiend applaus voor alle vrijwilligers in de vaccinatiecentra vandaag, want zonder hen was die hele organisatie niet mogelijk. "Ze zijn super vriendelijk en er hangt een positieve sfeer", klinkt het in de Radio 2-app. Dat doet de vrijwilligers natuurlijk deugd. Zo ook voor stewardess Claudia Wils uit Paal-Beringen. Ze werkt sinds vorig jaar in het vaccinatiecentrum in Beringen. "In maart werd ik technisch werkloos bij Brussels Airlines en pas in juni kon de vliegsector stilaan weer opstarten. Het bleef slechts bij één vlucht per maand", zegt Claudia. "Ik was het beu om thuis te zitten, dus meldde ik me aan als vrijwilliger in het vaccinatiecentrum. Gelukkig was ik erbij."

(Lees verder onder de foto)