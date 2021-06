Studenten aan Karel De Grote Hogeschool geven zichzelf punten: "Het viel op dat ze elkaar sneller hielpen"  

Volgens De Boes is het te vroeg om het project door te trekken naar de volledige richting, maar zijn de studenten en de docenten tevreden met het resultaat. "Het grote verschil met het klassieke traject is dat er daarin niet zoveel oefenkansen zijn. De tijd is daar beperkt, en de lat is moeilijk te halen."



"We beginnen nu met een select groepje", zegt De Boes. "Daarna willen we het bijvoorbeeld uitbreiden naar het eerste jaar. We hebben het gevoel dat we de lat op deze manier hoog kunnen leggen, en dat de studenten erover springen, zonder de stress van de examens."