Theater Aan Zee in Oostende gaat dit jaar door, met heel wat nieuwe buitenlocaties: "We zullen overal in de stad verweven zitten"

Het theater- en muziekfestival Theater Aan Zee zal dit jaar weer op volle toeren draaien. Of misschien wordt het festival nog groter dan de vorige jaren. Onder de huidige maatregelen bieden ze 45.000 tickets aan. Maar als er nog versoepelingen komen, dan kan dat aantal nog verdubbelen. De organisatie heeft dan ook iemand in dienst genomen die de coronamaatregelen en de eventuele versoepelingen nauwkeurig zal opvolgen.

Om alle optredens coronaproof te laten verlopen, gaat het festival vooral werken met buitenlocaties verspreid over Oostende. Er komen ook heel wat nieuwe locaties bij. Dat vertelt Luc Muylaert van Theater Aan Zee: "We proberen van de nood aan buitenlocaties ook een deugd te maken. Zo hebben we bijvoorbeeld Rosas, een dansvoorstelling van Anne Teresa De Keersmaeker, die gaat op het einde van de oude pier staan, met haar voeten in het zand en de zee als decor. Veel mooier kan het niet worden. We zullen ook de scheepswerf IDP gebruiken en ook aan de achterkant van het oude zwembad komt een grote locatie voor voorstellingen. Dus we zitten overal verweven in de stad."

Omdat er meer locaties gebruikt worden, zal het festival iets langer duren. Alle locaties moeten ingericht en aangekleed worden en om het theater- en muziekfestival rendabel te houden, zal het festival geen 10 dagen duren, maar 17. Zo zijn er van 23 juli tot 8 augustus voldoende momenten om gespreid naar de voorstellingen te gaan kijken.