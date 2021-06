Alle Vlaamse universiteiten en hun ziekenhuizen in open brief: "Versoepel niet te snel want gevaar nog niet geweken"

We staan voor een risicovolle afdaling waarbij we verre van zeker zijn welk gevaar achter de volgende bocht schuilt. De evolutie van de epidemie heeft zich al meermaals een verraderlijk parcours met onverwachte haarspeldbochten getoond. De recente verslechtering van de epidemiologische situatie in het Verenigd Koninkrijk, de nieuwe varianten van COVID-19, zoals de Delta-variant, die ook in ons land terrein wint en naar verwachting zal gaan domineren, zijn niet te missen knipperlichten.

Recente mathematische modellen voorspellen een nieuwe opflakkering eind juni, althans als we opnieuw met elkaar zouden omgaan zoals in september vorig jaar. Ook de intensivering van het internationaal reisverkeer in de zomermaanden verhoogt het risico op een herintroductie van het virus in ons land. We mogen bij dit alles niet uit het oog verliezen dat we in Europa tot het groepje landen met een nog relatief hoge viruscirculatie behoren.