Premier De Croo belooft twee gratis coronatesten voor reizigers die nog niet gevaccineerd zijn

Het Overlegcomité morgen zal grotendeels in het teken staan van reizen, zei De Croo. Daarbij is er nog veel onduidelijkheid over wat zal kunnen. De premier herhaalde dat dat grotendeels afhangt van de landen van bestemming. Zij bepalen aan welke voorwaarden reizigers zullen moeten voldoen: volledig gevaccineerd, één prik gekregen hebben of een recente PCR-test.