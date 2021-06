Universiteit van Vlaanderen: Waarop zijn de coronamaatregelen gebaseerd? Wiskundig epidemioloog Niel Hens legt het uit

Is telewerk de oplossing om het coronavirus tegen te gaan? Wat is de impact van schoolsluiting op de verspreiding van het coronavirus? Tijdens de coronapandemie zijn er verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Wiskundig epidemioloog Niel Hens legt uit waarop die gebaseerd zijn en toont aan dat het geen nattevingerwerk was.