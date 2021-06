NASA keert na 30 jaar terug naar Venus: "Leren begrijpen waarom onze planeet wel leefbaar is en andere niet"

Toch weten we veel minder over Venus dan Mars. Twee nieuwe missies die tussen 2028 en 2030 gepland zijn, moeten daar verandering in brengen. "Mercurius de dichtste planeet heeft geen atmosfeer", zei NASA-directeur Bill Nelson op een persconferentie. "Venus heeft een erg dikke atmosfeer. De Aarde is de enige met een leefbare atmosfeer. Mars heeft dan weer een atmosfeer die 1 procent is van die van de Aarde. We hopen dat de nieuwe missies ons gaan helpen begrijpen hoe de Aarde is geëvolueerd en waarom onze planeet wel leefbaar is en anderen niet."

