Bloederige verkiezingsstrijd in Mexico: 89 kandidaten vermoord in race naar politieke zetel

Het onderzoeksrapport van Etellekt maakt duidelijk dat het in ongeveer een derde van de agressiegevallen gaat om bedreigingen. Op plaats twee komen de moorden en moordpogingen. José Alberto Alonso kon dinsdag ontsnappen aan zo'n poging. De kandidaat-burgemeester voor Acapulco, een bekende badplaats in de staat Guerrero, werd opgeschrikt toen een voorbijrijdende motor plots het vuur opende op Alonso's auto. De politicus overleefde de aanslag, maar hield er een trauma aan over en werd opgenomen in het ziekenhuis: "Als je in de politiek gaat, weet je dat er repercussies kunnen zijn, maar nooit in deze mate." Een andere kandidaat-burgemeester, Pedro Kumamoto, ontving een varkenskop als dreiging.