14-jarig meisje zocht net voor vermoedelijke groepsverkrachting psychologische hulp, maar kreeg die niet

Volgens de advocaat had het zeker een verschil kunnen maken als er sneller hulp was aangeboden. "Het is zo tragisch dat er onvoldoende opvang is voor minderjarigen met deze problematiek in ziekenhuizen", luidt het. "Er zijn in alles tekorten en corona heeft dat nog verergerd."

"Het ziekenhuis heeft al contact opgenomen met de vader om te melden dat men beseft dat het is foutgelopen. Ze hebben beloofd om het aantal bedden op te drijven zodat er beter aan de vraag kan beantwoord worden."