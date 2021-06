Vermoedelijke groepsverkrachting beroert de Kamer: "Wees niet alleen vandaag in shock, maar elke dag"

Maar woorden zijn volgens de premier ook het begin van de oplossing. Hij refereert aan zijn eigen rol als vader. "Een gesprek dat we allemaal moeten hebben met oeze zonen, met onze kinderen. Een gesprek dat we allemaal met elkaar moeten hebben en dat we moeten durven aangaan."



"De trieste waarheid is dat voor een vrouw de gevaarlijkste plek niet zozeer een slecht verlichte parking is, maar in de grote meerderheid van de gevallen de eigen woning." Ook de premier richt zich tot iedereen: we moeten alerter zijn en sneller naar de politie stappen. "Ik ben ervan overtuigd dat ook deze pandemie een pandemie is die we samen kunnen oplossen."

Minister Van Quickenborne (Open VLD) legde de Kamer uit welke maatregelen hij al heeft genomen en nog gaat nemen om verkrachters strenger aan te pakken en de slachtoffers beter op te vangen. "Ons seksueel strafrecht is hopeloos verouderd", erkent hij. "Het is gebaseerd op een wetboek uit de 19e eeuw." Volgens Van Quickenborne moeten we erkennen dat slachtoffers van seksueel geweld in het verleden te vaak in de kou zijn blijven staan. Maar dat zou dus moeten veranderen.

Bekijk hieronder de tussenkomst van premier De Croo in de Kamer: