Welke vragen heb jij over de nieuwste beslissingen van het Overlegcomité?

Het Overlegcomité van de verschillende regeringen in ons land boog zich vandaag opnieuw over de coronamaatregelen. Er werd onder meer beslist dat vanaf 9 juni de horeca binnen en buiten open mag van 05.00 tot 23.30 uur, en dat vanaf 13 augustus tot 75.000 bezoekers toegelaten zijn op evenementen in openlucht. Wat reizen betreft, zal er geen coronatest of quarantaine nodig zijn voor wie terugkeert uit een rode zone en al zeker 2 weken volledig gevaccineerd is. Heb jij hier vragen over? Stuur ze ons via onderstaand formulier.