Vrije basisschool Maleizen geëvacueerd na dakbrand, het vuur was snel onder controle

Donderdag om iets na 16 uur ontstond in de vrije basisschool van Maleizen op de Terhulpensesteenweg een dakbrand. Het vuur onstond in een lokaaltje op zolder en sloeg over op het lokaal ernaast. De brandweer had de brand snel onder controle. De 350 leerlingen en het personeel konden veilig geëvacueerd worden. Voor hen was de schooldag sowieso ten einde. In wijkontmoetingscentrum De Rank worden de kinderen opgevangen die in de avondopvang zitten.