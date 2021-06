Vrijwilliger in het vaccinatiecentrum van Hasselt: "Als eerbetoon aan mijn overleden zus"

Ik doe dit als eerbetoon aan mijn zus die een jaar geleden uit het leven stapte", zegt Annick Vandenbergh. "Zij was zorgkundige in een woonzorgcentrum en ze heeft in begin van de coronapandemie 5 bewoners verloren op één week tijd waar ze jaren voor gezorgd had en dat is haar teveel geworden. Daarnaast kon ze geen fysiek contact hebben met familie en op het einde voelde ze zich waardeloos en heeft ze beslist om uit het leven te stappen."