Babyvetjes niet altijd onschuldig: welke gevaren zijn er en wat kan je doen? Directeur Zeepreventorium geeft tips 

Dat zien ze ook in het Zeepreventorium in De Haan, waar kinderen van alle leeftijden met obesitas behandeld worden. “Wij proberen dit al sinds jaar en dag op de agenda te plaatsen, want we zien dat de leeftijd waarop het gewicht problematisch wordt, steeds jonger wordt. Zelfs binnen de leeftijdscategorie van 0 tot 3 jaar stellen we vast dat kinderen kampen met overgewicht of obesitas", zegt Nick Marlein, directeur van het Zeepreventorium.