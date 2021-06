Waarom wordt Jürgen Conings wel bij naam genoemd en de verdachten in Gavere niet? De nieuwsombudsman antwoordt

Wanneer geef je naam en foto van een dader? Dat hangt om te beginnen af van de maatschappelijke belang van de feiten. Maar ook van de informatie die parket en politie willen geven of bevestigen. Een naam en een foto tonen van een verdachte is in elk geval de uitzondering. Niet de regel. In dit clipje geef ik er meer uitleg over.

(Het clipje is ondertiteld.)