Wit-Rusland kondigt sancties tegen de Verenigde Staten aan

De vergeldingsmaatregelen van Wit-Rusland tegen de VS omvatten de "vermindering van het diplomatieke, administratieve en technische personeel" op de Amerikaanse ambassade in Minsk en de "verscherping van de procedure voor de afgifte van visa" voor Wit-Rusland. Dat stond te lezen in een verklaring van Minsk.

Wit-Rusland heeft ook de toestemming ingetrokken voor het Amerikaanse agentschap voor internationale ontwikkeling (USAID) om op hun grondgebied te werken.