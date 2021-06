Wit-Russische tv-zender zendt ondervraging van dissidente journalist Roman Protasevitsj uit

De beelden van de ondervraging waren te zien in een programma van ONT, één van de twee staatszenders van Wit-Rusland en duurde ongeveer een uur. De makers wilden aantonen dat de Wit-Russische autoriteiten niet op de hoogte waren dat Protasevitsj aan boord was van het Ryanair-toestel dat onderweg was van Athene naar Vilnius en werd gedwongen te landen in Minsk. De autoriteiten zeggen dat ze waren gewaarschuwd dat er een bom aan boord van het vliegtuig was. Er werd echter geen bom gevonden op het vliegtuig maar Protasevitsj en zijn vriendin werden wel van het vliegtuig gehaald en gearresteerd.