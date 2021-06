Woonhaven Antwerpen hervat na 3,5 jaar werken aan woontorens naast het Kielpark: "Bewoners hebben weer perspectief"

De nieuwe woontorens moeten een visueel eerbetoon aan hun voorgangers worden. Volgens Woonhaven Antwerpen gaan ze daarom bijna een kopie zijn van de huidige torens. De gevel gaat lijken op de huidige en ook het Y-vormige grondplan blijft behouden. In het nieuwbouwproject gaan geen appartementen verloren, zegt waarnemend voorzitter van Woonhaven Els van Doesburg: "De nieuwe plannen behouden 96 appartementen per toren zoals nu het geval is. In de oorspronkelijke renovatieplannen werd dat aantal teruggebracht tot 72 appartementen."