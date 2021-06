Woonzorgcentrum in Sint-Niklaas houdt "bevrijdingsfeest": "You'll Never Walk Alone is ons lijflied"

"We staan erom bekend dat we hier graag iets organiseren," vertelt directeur Kathleen De Clerck, "maar we hebben dat moeten missen in coronatijd. Vandaar het besluit vorige week om een tuinfeest te houden en erin te vliegen. Iedereen kijkt ernaar uit."

Het WZC heeft redenen genoeg om te feesten. Iedereen heeft nood aan meer sociaal contact merkt de directeur. Iedereen is gevaccineerd en "we willen met ons feest de bewoners bedanken om onze tuin covidvrij te houden. Ook ons personeel bedanken we voor de onvoorwaardelijke inzet en vooral de senior living group voor de steun."