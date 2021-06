BEKIJK - 18-jarige Amerikaanse scholier gaat viraal met speech tegen abortuswet: "Zonder onze mening wordt ons controle over de toekomst ontnomen" 

Een 18-jarige Amerikaanse scholier gaat viraal met een speech die ze heeft gegeven tijdens haar diploma-uitreiking. Tegen het schoolbestuur zei ze dat ze over de media zou praten, maar eenmaal op het podium begon ze een emotionele speech tegen de abortuswet, die vorige maand in Texas goedgekeurd werd. Die wet verbiedt abortus vanaf het moment dat er een hartslag kan worden waargenomen bij een foetus. Dat betekent dat een zwangerschap vaak al na zes weken niet meer kan worden afgebroken. "Ik heb dromen en hoop en ambities, maar er wordt een oorlog gevoerd tegen mijn lichaam en mijn rechten", zo opende ze haar speech. De speech is al meer dan 370.000 keer bekeken op Youtube.