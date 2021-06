81 Rohingya-vluchtelingen komen aan in Indonesië na odyssee van 113 dagen in de Indische Oceaan

Dat is een erg belangrijke bocht, want tot nu toe deelden de democratische partijen in Myanmar de mening van de legertop dat de Rohingya "vreemdelingen waren" en niet erkend werden als minderheid. Aung San Suu Kyi is enkele jaren geleden het verdrijven van de Rohingya uit haar land door het leger nog gaan verdedigen voor het Internationaal Strafhof in Den Haag. Tom Andrews, de speciale VN-gezant voor de mensenrechten in Myanmar, is enthousiast en spreekt over "een grote stap vooruit".